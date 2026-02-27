Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

27.02.2026 20:33
Ankara'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığına karışan 13 şüpheli tutuklandı. 16 kişi gözaltında.

Ankara'da bir ilan sitesi üzerinden "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ankara'da bir kişi, popüler bir internet sitesinde gördüğü konut ilanı üzerinden şüphelilerle irtibata geçti. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle tapu müdürlüğünde gerçek satıcıyla buluşturulan müşteki, güven telkin edilmesi üzerine 13 milyon lirayı, zanlıların verdiği IBAN numarasına gönderdi.

Paranın gerçek satıcının hesabına geçmemesi üzerine "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını anlayan mağdur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla bağlantısı olduğu belirlenen 16 şüpheli, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 2023 ve 2025 yılları arasında 220 milyon lira tutarında havale trafiği olduğu saptandı. Ayrıca zanlıların kripto varlık cüzdanlarında yapılan aramalarda, 2 milyon dolar değerinde varlık bulunduğu tespit edildi.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14'ü Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

