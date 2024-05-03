SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi\'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesince, yapay zekanın sağlıkta etkisinin ön plana çıktığı gelişmelerin ele alınacağı ve 5 Mayıs'a kadar sürecek "Dr. Hikmet Boran Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.

03.05.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesince, yapay zekanın sağlıkta etkisinin ön plana çıktığı gelişmelerin ele alınacağı ve 5 Mayıs'a kadar sürecek "Dr. Hikmet Boran Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.

Üniversitenin Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, kongrede teknolojinin ve yapay zekadan sağlıkta nerelerde faydalanılacağının ele alınacağını belirtti.

Birinci, "Belki bir sürü işleri sağlık profesyonellerine yaptırmayacağız, bir süre sonra artık öğrenim işleri olduğu için onları sistemlerin yapmasını sağlayacağız ama onun bizim önümüze getireceği şeylerin de neler olduğunu konuşacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Birinci, katılımcılara Türkiye ve dünyada sağlık sektöründe yaşanan ve yaşanması öngörülen gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

SBÜ Rektörü Kemalettin Aydın da öğrencilerin üniversite hayatı boyunca aldıkları yapay zeka, robot çalışmaları, temel eğitimle birlikte mezun olduktan sonra giyecekleri beyaz önlükle Türkiye'ye hizmet etmelerini dilediğini söyledi.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ise kongrede yapay zeka gibi çok güncel ve geleceği olan bir konunun konuşulmasının önemine işaret etti.

Kongreye SBÜ Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:22. #1.12#
SON DAKİKA: SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement