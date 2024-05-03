SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi\'nde yapay zeka ve sağlık konuşuldu

Güncel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesince, yapay zekanın sağlıkta etkisinin ön plana çıktığı gelişmelerin ele alınacağı ve 5 Mayıs'a kadar sürecek "Dr. Hikmet Boran Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.

Üniversitenin Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, kongrede teknolojinin ve yapay zekadan sağlıkta nerelerde faydalanılacağının ele alınacağını belirtti.

Birinci, "Belki bir sürü işleri sağlık profesyonellerine yaptırmayacağız, bir süre sonra artık öğrenim işleri olduğu için onları sistemlerin yapmasını sağlayacağız ama onun bizim önümüze getireceği şeylerin de neler olduğunu konuşacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Birinci, katılımcılara Türkiye ve dünyada sağlık sektöründe yaşanan ve yaşanması öngörülen gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

SBÜ Rektörü Kemalettin Aydın da öğrencilerin üniversite hayatı boyunca aldıkları yapay zeka, robot çalışmaları, temel eğitimle birlikte mezun olduktan sonra giyecekleri beyaz önlükle Türkiye'ye hizmet etmelerini dilediğini söyledi.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ise kongrede yapay zeka gibi çok güncel ve geleceği olan bir konunun konuşulmasının önemine işaret etti.

Kongreye SBÜ Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.