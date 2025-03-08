Ankara'da Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki dev ekranlarından kutluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan Emekçi Kadınlar Günü'nü, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın canlandırılması amacıyla bölgeye yerleştirilen LED ekranlara özel olarak yapılan animasyonlarla kutladı.