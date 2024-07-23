Ankara\'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadının saldırganı yeniden yakalandı

Güncel

ANKARA'da eski eşi Sinem T.'yi (33) çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve tutuklu süren yargılama aşamasında 9 ay sonra tahliye edilen Sinan Özçelik (41) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalandı.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla Çocuk Görüşme Merkezi'nde görüştü. Özçelik, çocuklarını teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 12 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. DHA'ya konuşan Sinem T., " Hakim, beni öldürmeye teşebbüsten yargılanan şahsı tahliye etti. 'Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz' diye bağırdım. Bana 'İtiraz edersiniz' dediler. Bizi duruşma salonundan çıkardılar. Raporlarım mevcut ve 10 gün yoğun bakımda kaldım. Ölümden döndüm, Rabbim beni 2 evladıma bağışladı. Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar" demişti.

BAŞSAVCILIK DA İTİRAZ ETTİ

DHA'nın gündeme getirdiği tahliye kararıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, dün Sinan Özçelik hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Sanık Özçelik, bunun üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü infaz ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sanık Sinan Özçelik'in mahkeme kararı doğrultusunda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.