Çubuk'ta Ev Hanımlarıyla Hamur İşleri Üreten Girişimci Kadın - Son Dakika
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Çubuk'ta Ev Hanımlarıyla Hamur İşleri Üreten Girişimci Kadın

Çubuk\'ta Ev Hanımlarıyla Hamur İşleri Üreten Girişimci Kadın

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Nuray Kınacı, devraldığı iş yerinde üç ev hanımı ile birlikte hamur işleri üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor. 52 yaşındaki Kınacı, çocukluğundan beri öğrendiği tariflerle vişneli erişte, mantı, gözleme ve içli pide gibi ürünler yapıyor. Çalışan ev hanımlarından Hatice Nokta, kazandığı parayla ailesine destek oluyor.

05.09.2024 12:50
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Nuray Kınacı, devraldığı iş yerinde istihdam sağladığı ev hanımlarıyla hamur işleri üretiyor.

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Kınacı, bir süre çalıştığı yöresel hamur işleri üreten iş yerini devralarak 3 ev hanımını istihdam etti.

Kınacı, AA muhabirine, iş yerinde vişneli eriştesinin çok beğenildiğini, mantı, bazlama, gözleme ve içli pide çeşitleri ürettiklerini söyledi.

Hamur işlerini küçük yaşta öğrendiğini aktaran Kınacı, "Bu bazlama, gözleme yapmayı çocukken annemden öğrendim. O yıllarda bu konuda biraz becerim vardı." dedi.

İş yerinde çalışan ev hanımlarından Hatice Nokta ise kendisinin de iki çocuğu olduğunu, kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Ev Hanımlarıyla Hamur İşleri Üreten Girişimci Kadın - Son Dakika

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