Ankara'da FETÖ soruşturmasında firari şüpheli yakalandı, 10 zanlı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, aralarında aktif kamu görevlisi 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmış, firari 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.