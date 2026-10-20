Ankara'da FETÖ soruşturmasında firari şüpheli yakalandı, 10 zanlı gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında firari şüpheli yakalandı, 10 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, ByLock kullandıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında 2 aktif kamu görevlisi, bir uzman öğretmen ve bir psikolog bulunuyor; firari 1 şüpheli de yakalandı, dijital materyallere el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, aralarında aktif kamu görevlisi 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmış, firari 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
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