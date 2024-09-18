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Ankara'da Filistin Dayanışması

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Eygi'nin öldürülmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

18.09.2024 15:49
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya müdahillik talebinde bulundu.

Platform üyeleri, müdahillik dilekçelerini vermelerinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı, İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

Burada konuşan Hukukçu Kadınlar Derneği (HUKAD) Genel Başkanı Figen Şaştım, İsrail güçlerinin Filistin topraklarında soykırım uyguladığını, 40 binden fazla masum sivili katlettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zulüm, işgalci İsrail devletinin kurulmasından beri Filistin topraklarında devam ediyor. Soykırımcı, işgalci, siyonist, barbar millete karşı tüm ümmeti, 57 İslam ülkesini ve bu İslam ülkelerinde yaşayan tüm kardeşlerimizi İsrail'e karşı birlik olmaya ve bu zulme karşı ses vermeye davet ediyoruz."

"Vicdanları derinden yaralamaktadır"

Kudüs Bilinci Derneği Başkanı Mustafa Eminoğlu ise Eygi'yi öldüren kişinin İsrail tarafından gizlenmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

"İsrail'in göstermelik yargılamalarla dünyaya demokrasi tiyatrosu oynayabileceğini" ifade eden Eminoğlu, "Göstermelik hükümler sonucunda Ayşenur'un katilinin Türkiye'de cezalandırılmasının önüne geçilmesi oldukça muhtemel. Bu haliyle güncel mevzuat Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlardan dolayı etkili bir koruma yöntemi sağlamamaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu madde 12'de gerekli değişikliklerin yapılması için gecikmeksizin harekete geçilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

"Tüm çağrılara rağmen soykırıma katılan Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarına karşı hukuki bir adım atılmadığını" anlatan Eminoğlu, "Türk Ceza Kanunu madde 13 uyarınca soykırım ve insanlığa karşı suçlara yönelik soruşturma dahi başlatılmamış olması vicdanları derinden yaralamaktadır." diye konuştu.

Eminoğlu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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