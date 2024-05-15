Ankara\'da Filistinlilerin Zorunlu Göçe Karşı Oturma Eylemi

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Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü nedeniyle, Ankara'da oturma eylemi yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkçe ve İngilizce "Nekbe bitecek, Filistin özgür olacak" yazılı pankartları açtı, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "Gazze'deki soykırımın ortağı ABD ve İngiltere" yazılı dövizleri taşıdı.

Platform sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, İsrail'in insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olduğunu söyledi.

İsrail kurulduktan sonra 700 bin Filistinlinin yurdundan çıkarılarak sürgüne gönderildiğini anımsatan Karaman, o günden bu yana Filistin topraklarının işgale devam edildiğini belirtti.

İsrail'in zulmünün 76 yıldan bu yana devam ettiğini aktaran Karaman, İngiltere ve ABD'nin İsrail'in kurulmasında ve sürdürdüğü zulmünde payının olduğunu dile getirdi.

Gazze'de devam eden zulme dikkati çekmek amacıyla oturma eylemi yaptıklarını bildiren Karaman, aynı zamanda ABD'deki üniversitelerde süren Gazze ile dayanışma eylemlerine destek için eylemi düzenlediklerini kaydetti.

Oturma eylemi yarın da 15.00-20.00 saatleri arasında sürdürülecek.