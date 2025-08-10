Ankara'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için Ankara'da yürüyüş düzenledi.

Platform üyeleri ve binlerce kişi, Kocatepe Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından avluda toplandı.

Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçen grup, ellerinde "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Gazze'ye insani koridor hemen şimdi" yazılı pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından TBMM'ye yakın bir noktada toplananlar adına konuşan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, Gazze halkına karşı sürdürülen ablukanın korkunç maliyetlerinin olduğunu söyledi.

Bugün insani müdahale olsa bile çok sayıda kişinin ağır hastalık ve sakatlıklar yaşayacağını ifade eden Özdemir, "Dünyanın dört bir tarafında Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılmasına, 'İnsani Yardım Koridoru' açılmasına yönelik önemli çabalar var. Anadolu sivil toplum kuruluşları olarak, konvoy ya da gemilerle ablukayı kırmaya yönelik her çabayı çok aziz ve asil çabalar olarak görüyor ve destekliyoruz." dedi.

Özdemir, Türkiye'nin, tarihsel ve ahlaki sorumlulukları doğrultusunda, bugüne kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla insani yardım konusunda her zaman mazlumların yanında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması mutlak bir zarurettir. Bu irade milletimizin ortak bir iradesi olarak TBMM'de kararlılık içinde bir eyleme dönmelidir. Bizler Anadolu'nun sivil toplum kuruluşları olarak Meclisin inisiyatif alarak kamu otoritesi eliyle havadan, denizden ve karadan Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için bir insani yardım koridoru oluşturulmasını istiyoruz. Tüm siyasi partilerin insani koridorun açılmasına yönelik ortak iradesinin oluşması millet olarak en büyük isteğimizdir.

Milletin vekilleri, milletin vicdanının sesi olarak iktidar ve muhalefet olarak haykırmalı, bu sesle doğrulan milli irade, bizi soykırıma karşı çıkmaktan alıkoyan prangaları kırmalı, açlıktan ölmesi bile beklenmeden kurşunlanan Gazze'nin imdadına yetişecek uluslararası bir tufana dönüşmelidir."