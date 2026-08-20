Ankara'da Gazze protestosu: 'Sözde barış, özde katliam' - Son Dakika
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Ankara'da Gazze protestosu: 'Sözde barış, özde katliam'

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Platform, ateşkes ihlallerini ve sivil kayıpları kınayarak uluslararası topluma somut adımlar çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara'da protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ellerinde "Gazze'de soykırım devam ediyor", "Sözde barış, özde katliam" yazılı pankartlarla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Burada, kukla ustası Mehmet Tahir İkiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu temsil eden kuklayla, Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Platform adına konuşan Halis Çıtır, İsrail'in ateşkes görüşmelerine ve arabuluculuk girişimlerine rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Görüşmelerden bu yana ?446'sı çocuk, yaşlı ve kadın olmak üzere 1265 Filistinlinin şehit olduğunu, 4 bin 193 Filistinlinin yaralandığını, 173 Filistinlinin ise esir alındığını ifade eden Çıtır, "Hamas ateşkes için kabul ettiği şartları eksiksiz bir şekilde uyguladığı halde, İsrail tarafı imzalanan ateşkes anlaşmasının neredeyse tüm maddelerini açıkça ihlal etmiş ve Gazze'nin büyük bir kısmını işgal etmeye devam etmiştir." dedi.

İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile güvenliğini hedef alan saldırılar yaptığına dikkati çeken Çıtır, şunları kaydetti:

"Arabulucu ülkelerin yalnızca ateşkes çağrısında bulunmaları yeterli değildir. Aynı zamanda, uluslararası hukuka aykırı eylemlerde kullanılabilecek her türlü silah ve askeri desteğin durdurulması konusunda da somut adımlar atmaları gerekmektedir. 3 yıldır Gazze'de insanlık dışı uygulamalar devam etmektedir. Bugüne kadar 72 bin konut yıkılmıştır. Yaklaşık 365 kilometrekarelik dar bir alanda yaşayan 2,5 milyona yakın insan defalarca yerinden edilmiştir. On binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetmiştir."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, İsrail, Ankara, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Gazze protestosu: 'Sözde barış, özde katliam' - Son Dakika

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