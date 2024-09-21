Ankara'da Genetik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Genetik Eğitim Programı Düzenlendi

45 bilim insanı, genetik alanındaki gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

21.09.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı eğitim programı kapsamında Ankara'da bir araya gelen 10 ülkeden 45 bilim insanı, genetik alanındaki yeni gelişmeleri ele aldı.

Azerbaycan, Pakistan, Irak, Mısır, Ürdün, Filistin, Kuzey Makedonya, İran, Gürcistan ve Umman'dan gelen bilim insanlarının katıldığı 2 günlük eğitim programı ve sempozyum kapsamında uzmanlar, genetik bilimi, koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen bu programda 10 ülkeden 45 bilim insanını ağırladıklarını ifade etti.

Genetik biliminin, onkoloji, farmakoloji, bulaşıcı hastalıklar ve nadir hastalıkların teşhis ve tedavisinde tıp alanına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ceylaner, "Genetik testler sayesinde hastalar, kendilerine en etkili tedavi ve ilaçların belirlendiği bireyselleştirilmiş tıp anlayışına erişebilmektedir. Bu, hastaların gereksiz tedavilere büyük miktarda para harcamasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda ilaç toksisitesi gibi önlenebilir sağlık risklerine maruz kalmalarını da azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkeler arası işbirliği çok önemli"

Nadir hastalıklarla ilgili çalışmalarda ülkeler arası işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ceylaner, "Kimi hastalıklar belli coğrafyalarda görülme sıklığı açısından farklılık gösteriyor. Eğer, dünya genelinde genetik temelli bu hastalıkların görülme sıklığı ve nedenleri belirlenebilirse ona özgün ilaçların gelişmesi de söz konusu olabilecek. Ülkeler, böylelikle yerli ve milli imkanlarla ilaç geliştirme çalışmalarına ağırlık verebilir." diye konuştu.

Ceylaner, genetik bilimi üzerine verilen hizmetlerin ülkelerin sağlık turizmine de ivme kazandırdığına dikkati çekti.

"Genetik testlerin tamamını kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz"

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner de bu sempozyum ve eğitim programıyla genetik biliminde 25 yıllık deneyimlerini uluslararası ortaklarına aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

Bu programla hem Türkiye'nin genetik bilimine katkı sağladıklarını hem de sağlık turizmi potansiyellerini artırdıklarını dile getiren Gülay Ceylaner, "Sanayi Bakanlığı sertifikalı AR-GE merkezi olarak, tasarladığımız kitlerle genetik testlerin tamamını kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin sağlık turizmi konusunda daha da güçlü bir konuma gelmesi ve genetik biliminin sunduğu imkanlarla daha fazla hastaya şifa olabilmek." dedi.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Sempozyum, Genetik, Eğitim, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Genetik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 22:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Genetik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement