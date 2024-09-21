Ankara'da Genetik Eğitim Programı Düzenlendi

Güncel

Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı eğitim programı kapsamında Ankara'da bir araya gelen 10 ülkeden 45 bilim insanı, genetik alanındaki yeni gelişmeleri ele aldı.

Azerbaycan, Pakistan, Irak, Mısır, Ürdün, Filistin, Kuzey Makedonya, İran, Gürcistan ve Umman'dan gelen bilim insanlarının katıldığı 2 günlük eğitim programı ve sempozyum kapsamında uzmanlar, genetik bilimi, koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen bu programda 10 ülkeden 45 bilim insanını ağırladıklarını ifade etti.

Genetik biliminin, onkoloji, farmakoloji, bulaşıcı hastalıklar ve nadir hastalıkların teşhis ve tedavisinde tıp alanına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ceylaner, "Genetik testler sayesinde hastalar, kendilerine en etkili tedavi ve ilaçların belirlendiği bireyselleştirilmiş tıp anlayışına erişebilmektedir. Bu, hastaların gereksiz tedavilere büyük miktarda para harcamasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda ilaç toksisitesi gibi önlenebilir sağlık risklerine maruz kalmalarını da azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkeler arası işbirliği çok önemli"

Nadir hastalıklarla ilgili çalışmalarda ülkeler arası işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ceylaner, "Kimi hastalıklar belli coğrafyalarda görülme sıklığı açısından farklılık gösteriyor. Eğer, dünya genelinde genetik temelli bu hastalıkların görülme sıklığı ve nedenleri belirlenebilirse ona özgün ilaçların gelişmesi de söz konusu olabilecek. Ülkeler, böylelikle yerli ve milli imkanlarla ilaç geliştirme çalışmalarına ağırlık verebilir." diye konuştu.

Ceylaner, genetik bilimi üzerine verilen hizmetlerin ülkelerin sağlık turizmine de ivme kazandırdığına dikkati çekti.

"Genetik testlerin tamamını kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz"

Nadir Hastalıklar Gönüllüleri Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner de bu sempozyum ve eğitim programıyla genetik biliminde 25 yıllık deneyimlerini uluslararası ortaklarına aktarma imkanı bulduklarını söyledi.

Bu programla hem Türkiye'nin genetik bilimine katkı sağladıklarını hem de sağlık turizmi potansiyellerini artırdıklarını dile getiren Gülay Ceylaner, "Sanayi Bakanlığı sertifikalı AR-GE merkezi olarak, tasarladığımız kitlerle genetik testlerin tamamını kendi laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin sağlık turizmi konusunda daha da güçlü bir konuma gelmesi ve genetik biliminin sunduğu imkanlarla daha fazla hastaya şifa olabilmek." dedi.