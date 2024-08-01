Ankara'da Gerçekleşen Rehine Takası Hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Gerçekleşen Rehine Takası Hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen rehine takasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, 7 ülkeden 26 rehinenin değişimi operasyonunun Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğü ve takasın güvenlik önlemleriyle birlikte gerçekleştirildiği ifade edildi.

01.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da gerçekleşen rehine takasına ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada " Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

Ankara'da gerçekleştirilen 7 ülkeden 26 rehinenin değişimi operasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Operasyon sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (1 Ağustos), yedi ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Takas operasyonu kapsamında; ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam yedi uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, üç rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlanmıştır. ?Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülmüştür. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Operasyon, Türkiye, Ankara, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Gerçekleşen Rehine Takası Hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:29:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Gerçekleşen Rehine Takası Hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement