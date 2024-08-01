Ankara'da Gerçekleşen Rehine Takası Hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da gerçekleşen rehine takasına ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada " Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

Ankara'da gerçekleştirilen 7 ülkeden 26 rehinenin değişimi operasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Operasyon sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (1 Ağustos), yedi ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Takas operasyonu kapsamında; ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam yedi uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, üç rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlanmıştır. ?Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülmüştür. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir."