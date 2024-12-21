Ankara\'da Gönüllülerden Dezavantajlı Çocuklara Dayanışma Destekleri

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"Hareket etmeyen hasta bizi için ölü hastadır"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Genç Akademi Ulus'ta düzenlenen Atkı Örme Atölyesi'nde gönüllülere sağladığı imkanlarla dayanışma ruhunu güçlendirdi. Genç gönüllüler, "Renkli Düğümler" projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 ilkokul öğrencisini kışın soğuğunda ısıtacak atkılar ördü.

Genç Akademi Ulus'ta "Renkli Düğümler" projesi kapsamında düzenlenen Atkı Örme Atölyesi, ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu. Yaklaşık 80 gönüllü üniversite öğrencisi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 ilkokul öğrencisi için kışın soğuğunda ısıtacak rengarenk atkılar ördü. Şiş ve tığ kullanılmadan yalnızca ellerle örülen atkılar, çocuklara sevgi, destek ve umut dolu birer hediye olarak hazırlandı.

"Küçük boyunlarına büyük umutlar hediye etmek istedik"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı Eş Koordinatörü Zehra Yazan, projeye ilişkin "Renkli Düğümler Projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi için renkli, sıcacık atkılar ördük. Projemizin ilk atölyesini Genç Akademi çatısı altında gerçekleştirdik. Onların küçük boyunlarına büyük umutlar hediye etmek istedik. Büyükşehir Belediyesi bize yer tahsis etti ve bizim için bu alan çok kullanışlı oldu" diye konuştu.

Etkinlikte yer alan gönüllü öğrenciler ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Kübra Ekim: "Bu etkinlik sadece atkı örmekten ibaret değil biz atkı örerken her ilmekte çocuklara sevgimizi, desteğimizi ve sıcaklığımızı iletmek istiyoruz. Bu projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

-Bilge Nur Hızlı: "Bu etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. Hep birlikte çocuklara yardım ediyoruz. Çocuklara atkılarıyla beraber notlar yazdık. Atkıları ilmek ilmek emek vererek örüyoruz. Umarım çocuklar da sever ve geleceğe umutla bakar."

-Mikail Bulut: "İhtiyaç sahibi çocuklara atkı ördük. Büyükşehir Belediyesi bu alanı projemiz için, çalışmamız için tahsis etti, teşekkür ediyoruz."