Ankara'da hafriyat kamyonları denetlendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj ihlali ve kaçak hafriyat döküm denetimi yaptı.

Ankara büyükeşhir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Bağlum bölgesindeki hafriyat döküm alanı güzergahında kamyonları tek tek durdurarak tonaj kontrolü yapan ekipler, kaçak döküm yapmamaları konusunda da şoförlere uyarıda bulundu. Tonaj ihlali yapanlara ise cezai işlem uygulandı. Doğanın kirletilmemesi, görüntü kirliliğinin oluşmaması ve insan sağlığının korunması için gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam edecek.

Uyarılar yapıldı

Denetimlerde, doğaya ve çevreye zarar veren kaçak hafriyat dökümünden kaçınılması ve beton mikserlerinde kalan betonların gelişigüzel noktalara boşaltılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, tonaj limitini ihlal ederek yollara zarar veren ve kamyon kasasını örtmeden hafriyat taşıyarak çevre kirliliğine sebep olan sürücülere cezai işlem uyguladı. Öte yandan sürücülere, yasaların gerektirdiği kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar hatırlatılarak kural ihlali yapanlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.