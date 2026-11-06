Ankara\'da halı saha maçında kavga kamerada, elinde tabancayla sahaya giren görüldü

ANKARA'da halı saha turnuvasında iki amatör takımın oyuncuları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elinde tabanca ile sahaya girdiği görüldü.

Dün akşam, amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvası maçında ikili bir mücadele sonrası tartışma çıktı. İki takımdaki diğer oyuncuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya döndü. İki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sanal medya hesabındaki canlı yayına da yansıyan kavgaya karşılaşmayı izleyenlerin de dahil olduğu görüldü. Görüntüde, bir kişinin de elinde silahla sahaya girdiği görüldü.