Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. N.K'nin kullandığı otomobil, İbni Sina Kavşağı'nda H.Y. idaresindeki araca çarptı. Yaralanan N.K, ambulansla Çubuk Devlet Hastanesine sevk edildi.

13.02.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

N.K'nin kullandığı 06 BDR 271 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı İbni Sina Kavşağı'nda, H.Y. idaresindeki 06 AEZ 242 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan N.K, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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