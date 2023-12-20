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Kahramankazan'da beton pompası kolu inşaat işçisini öldürdü. - Son Dakika
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Kahramankazan'da beton pompası kolu inşaat işçisini öldürdü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatın temel betonu atılırken yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı inşaat işçisi Fatih Konuk hayatını kaybetti. Konuk'un cenazesi Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedilecek.

Kahramankazan\'da beton pompası kolu inşaat işçisini öldürdü.
20.12.2023 - 20:27,
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın temel betonu atılırken beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı.

Yan yatan beton pompasının kolu, inşaatta çalışan Fatih Konuk'un (34) başına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Konuk'un cenazesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Konuk'un cenazesinin memleketi Samsun'un Çarşamba toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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