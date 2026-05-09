Ankara'da İnsan Ticareti Operasyonu

09.05.2026 08:30
Yabancı kadınları usulsüz çalıştıran 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 kadın sınır dışı edildi.

ANKARA'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü'ne teslim edilip, sınır dışı edildi. Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı. Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
