Ankara'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı, 7'si çocuk
Ankara'da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7'sinin 18 yaşından küçük olduğu, adreslerinde silah, bıçak ve Nazi sembolleri ele geçirildiği belirtildi.
Ankara'da, sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 7'si 18 yaşından küçük 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 3 bıçak, "Nazi sembolleri" ve ırkçı sembollerle dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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