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Ankara'da İş Bulma ve Faizsiz Kredi Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da İş Bulma ve Faizsiz Kredi Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da iş bulma ve faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, 32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda sahte evraklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, başka suçlardan tutuklu olan 3 kişinin de dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edildi.

Ankara\'da İş Bulma ve Faizsiz Kredi Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı
16.01.2024 - 12:23,
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Ankara'da iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadiyle 32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 32 kişiyi dolandırarak toplam 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. F.C, S.K, M.S, C.K, S.Y. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başka suçlardan tutuklu bulunan A.A, E.Ö. ve U.H.B'nin de dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da İş Bulma ve Faizsiz Kredi Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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