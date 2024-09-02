Ankara İş Dünyası, KOBİ'ler İçin Finansman Desteğinin Gerekliliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ankara İş Dünyası, KOBİ'ler İçin Finansman Desteğinin Gerekliliğine Dikkat Çekti

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, KOBİ'lere yönelik sektör ve proje bazlı finansman desteklerinin gerekli olduğunu vurguladı. ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü hatırlatarak, bu büyüme performansının en düşük seviyede olduğunu ifade etti. Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise KOBİ'ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

02.09.2024 15:47
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Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik sektör ve proje bazlı finansman desteklerinin devreye alınmasının büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü hatırlattı.

Bu oranın, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 10,3'lük küçülmenin ardından 16 çeyrektir kesintisiz büyümeyi gösterdiğini vurgulayan Baran, buna karşın verilerin, söz konusu dönemdeki en düşük büyüme performansını gösterdiğini ifade etti.

Baran, büyümedeki yavaşlamanın, enflasyonla mücadele sürecinin etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Giriştiğimiz mücadelenin çetinliğini bildiğimiz için bu tablo beklentimiz dahilindeydi ancak bu tablonun geçici olmasını ve Türkiye'nin bir an önce randımanlı bir büyüme performansı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Orta Vadeli Program'ı, istihdam dengesi sağlayacak, sanayi üretimini yükseltecek, ihracatı destekleyecek ve yatırım iklimini iyileştirecek politikaların uygulanması için bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu geçiş sürecinde, KOBİ'lere yönelik sektör ve proje bazlı finansman paketlerinin acilen devreye alınmasının üretim ve istihdamın devamlılığı açısından gerekli olduğu kanaatindeyiz. ATO olarak ülkemizin ekonomik ve finansal istikrara kavuşması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirme kararlılığında olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak isterim."

"Yapısal reformlara öncelik verilmeli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da ekonomideki yüzde 2,5'lik büyümeye karşın sanayi tarafındaki daralmaya dikkati çekti.

Ardıç, "Bu süreçte, özellikle KOBİ'ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi değerlendirilmeli. Finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır." ifadelerini kullandı.

Büyümenin çeyreklik bazda yüzde 0,1 ile sınırlı kalmasının, ekonomide yavaşlamanın kademeli olarak ortaya çıktığını gösterdiğini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisi ikinci yarıda daha da belirginleşecek, iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkaracaktır. Temel dinamik bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek verip vermeyeceğidir. İhracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesinin mevcut politikaların önemli bir bileşeni olacağını düşünüyorum."

Ardıç, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarında eş güdümün yanı sıra başta eğitim ve hukuk olmak üzere yapısal reformlara da öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara İş Dünyası, KOBİ'ler İçin Finansman Desteğinin Gerekliliğine Dikkat Çekti - Son Dakika

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