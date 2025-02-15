Ankara'da Kadınlara Yönelik Sevgililer Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kadınlara Yönelik Sevgililer Günü Etkinlikleri

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 'Sevmeye Kendinizden Başlayın' atölyesi ve 'Sevgi Neydi' konseri düzenledi. 70 kadının katıldığı atölyede, sosyal zorluklarla başa çıkma teknikleri ve öz motivasyon konuları işlendi.

15.02.2025 15:53  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Sevmeye Kendinizden Başlayın" atölyesi ve "Sevgi Neydi" isimli konser programı düzenledi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi (KDM), kadınlara yönelik destek programlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Mamak Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Sevmeye Kendinizden Başlayın" atölyesi de büyük ilgi gördü.

70 kadın katıldı

Atölyede, Sosyolog Bilge Serenay Balcı tarafından kadınların sosyal hayatta karşılarına çıkabilecek zorluklarla başa çıkma teknikleri ve kadınların kendi kendilerini motive edebilmelerinin yolları üzerine bir sunum yapıldı. Katılımcıların sosyal hayatta daha güçlü ve özgüvenli olmaları için düzenlenen etkinliğe 70 kadın katıldı.

Sosyolog Bilge Serenay Balcı, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Rutin olarak düzenlediğimiz atölyeler kapsamında bugün 'Sevgililer Günü'nde öz şefkati, sevmeye önce kendimizden başlamayı ve öz saygıyı hatırlamak istedik. Yoğun katılım gösteren kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadınların psikolojik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizen KDM ve Kadın Sığınmaevi Şefi Melike Uslu Taş ise "Bugün Sevgililer Günü'ne özel hem 'Sevmeye Kendinizden Başlayın' atölyesiyle hem de konser etkinliğiyle Kadın Danışma Merkezi olarak kadınları her alanda güçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar, atölyenin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini dilediklerini dile getirdi. Etkinlikler, Mutlu Aile Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturulan müzik topluluğunun "Sevgi Neydi"isimli konser programıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Güncel, Ankara, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kadınlara Yönelik Sevgililer Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:12:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kadınlara Yönelik Sevgililer Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.