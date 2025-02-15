Ankara'da Kadınlara Yönelik Sevgililer Günü Etkinlikleri

Güncel

Trump, hiç beklemediği rest yedi

Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli erle ilgili acı detay

Norveç veliaht Prensesi\'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Sevmeye Kendinizden Başlayın" atölyesi ve "Sevgi Neydi" isimli konser programı düzenledi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi (KDM), kadınlara yönelik destek programlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Mamak Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Sevmeye Kendinizden Başlayın" atölyesi de büyük ilgi gördü.

70 kadın katıldı

Atölyede, Sosyolog Bilge Serenay Balcı tarafından kadınların sosyal hayatta karşılarına çıkabilecek zorluklarla başa çıkma teknikleri ve kadınların kendi kendilerini motive edebilmelerinin yolları üzerine bir sunum yapıldı. Katılımcıların sosyal hayatta daha güçlü ve özgüvenli olmaları için düzenlenen etkinliğe 70 kadın katıldı.

Sosyolog Bilge Serenay Balcı, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Rutin olarak düzenlediğimiz atölyeler kapsamında bugün 'Sevgililer Günü'nde öz şefkati, sevmeye önce kendimizden başlamayı ve öz saygıyı hatırlamak istedik. Yoğun katılım gösteren kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadınların psikolojik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizen KDM ve Kadın Sığınmaevi Şefi Melike Uslu Taş ise "Bugün Sevgililer Günü'ne özel hem 'Sevmeye Kendinizden Başlayın' atölyesiyle hem de konser etkinliğiyle Kadın Danışma Merkezi olarak kadınları her alanda güçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar, atölyenin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini dilediklerini dile getirdi. Etkinlikler, Mutlu Aile Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturulan müzik topluluğunun "Sevgi Neydi"isimli konser programıyla sona erdi.