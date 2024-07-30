Ankara'da Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Eden Genç, Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Ankara'da Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Eden Genç, Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldürdü

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Ankara'da Enes Çekici, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Enes Çekici, olay sırasında cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekti. Enes Çekici gözaltına alınırken, Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi.

30.07.2024 16:35
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Ankara'da 20 yaşındaki Enes Çekici, kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı 21 yaşındaki arkadaşı Hasan Esen'i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan daha sonra cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içinde kıvranan arkadaşının görüntüsünü çekti.

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi.

Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ŞAHDAMARINDAN VURDU

Hasan Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şahdamarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık" dedi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ankara\'da Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Eden Genç, Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Hasan Esen, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Eden Genç, Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kız Arkadaşına Mesaj Attığını İddia Eden Genç, Arkadaşını Boynundan Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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