Ankara'da kız arkadaşını 14. kattan attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından düşen Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşının yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık M.A, şahısları tanımadığını, olay günü evinde otururken üst kattan kavga sesleri duyduğunu ve seslerin yaklaşık 15-20 dakika boyunca kesilmediğini anlatarak, düşme anına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Tanık beyanının ardından söz verilen sanık avukatı, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyada somut delil bulunmadığını, zana dair hüküm verilemeyeceğini ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği sanığın beraat etmesi gerektiğini savundu.

Müşteki Günnur Çağlar, kızının daha önce de intihara kalkıştığını ancak kendisine not bıraktığını söyleyerek, "Bu sefer ne not ne mesaj var. Benim kızım intihar etmedi. Benim kızım öldürüldü." beyanında bulundu.

Müşteki avukatı da olayın intihar olamayacağını ve maktulün telefonunda uyuşturucu kullanımına dair delil bulunmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Uyucu da yaklaşık bir senedir içerde olduğunu söyleyerek, "Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum. Ben öldürmedim. Defalarca söyledim ben masumum. İlahi adalete güveniyorum." dedi.

Beraatine karar verildi

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Uyucu'nun maktul ile uyuşturucu madde kullandığını ve telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi dışında bir ilişkinin bulunmadığını belirterek, mahkemeden dosya kapsamında sanığın maktulü kasten öldürdüğüne dair somut bir delil bulunmaması sebebiyle sanığın beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Uyucu'nun suçunun sabit görülmediğine hükmederek, beraatine karar verdi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Mart 2025'te Şehit Osman Avcı Mahallesi 58. Sokak Demirel Blokları'nda oturan Şeyma Gökçe'nin 14. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan emniyet ekiplerinin eve çilingir yardımıyla girdiği ve daire girişinde koridorda dağınık şekilde eşyalar, kırılmış mobilya cam parçalarının olduğu tespitine yer verilmişti.

Eşyaların girişe engel şekilde bulunduğu aktarılan iddianamede, yatak odasında uyuyan maktulün erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu'nun gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Uyucu'nun maktule uyuşturucu madde içirerek direncini kırdığı ve maktulü mutfak camını açarak yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya atmak suretiyle "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.