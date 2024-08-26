Ankara\'da komşu kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Güncel

Dün gece saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada silahlar patladı. Yaşanan olayda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı. Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.