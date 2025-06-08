Ankara\'da Kurban Bayramı\'nda Et Paylaşımı Kampanyası

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da sürdürdüğü " Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası" ile üç tondan fazla kurban eti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Kurban Bayramı'nda et paylaşımı yapan vatandaşlara teşekkür eden ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hayırsever vatandaşlarımızın paylaştığı kurban etlerini, Belediye'mizden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladık. Kurban payları, hijyenik koşullarda teslim alınarak soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmiş, titizlikle paketlenmiş ve uzman ekiplerimiz tarafından ailelere ulaştırılmaya başlanmıştır. Toplumsal dayanışma ruhunu en güçlü şekilde hissettiğimiz bu mübarek Kurban Bayramı'nda, desteklerinizle daha fazla haneye bereket ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ederiz."

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramın ilk iki gününde toplanan etleri, bugün de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.