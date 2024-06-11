Ankara'da Kurban Bayramı tatili süresince bazı kavşaklar kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kurban Bayramı tatili süresince bazı kavşaklar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için belirli yol güzergahlarında bulunan kavşakların kapatılacağını duyurdu. Beypazarı Yolu, Eski İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan bazı kavşaklar bariyerlerle kapatılarak, trafik akışı transit olarak sağlanacak.

11.06.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için Ankara sınırları içerisinde bazı yol güzergahlarında bulunan kavşakların kapatılarak, trafik akışının transit olarak verileceği duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı ifade edildi.

Buna göre, Beypazarı Yolu 121. kilometresinde bulunan Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, Eski İstanbul Yolu'nun 53. kilometresi Ciğir köyü çıkışı, 55. kilometresi, Kurtboğazı tepe orta refüjü, 56. kilometresi Dutözü Kavşağı, 58. kilometresi İğdir köyü dönüşü, 59. kilometresi Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü, 64. kilometre TIR Parkı Kavşağı, 65. kilometre Uğurlu köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. kilometre TSOF Kavşağı ve Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyer ile kapatılarak, bu noktalarda trafik akışı transit olarak verilecek.

Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Beypazarı, İstanbul, trafik, Samsun, Ankara, Konya, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı tatili süresince bazı kavşaklar kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:19:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı tatili süresince bazı kavşaklar kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement