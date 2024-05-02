Ankara\'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Trafik Sorunu

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'da dün tüm gün süren ve akşam saatlerinde kuvvetlenen sağanak nedeniyle birçok yerde su baskınları oldu, metro hattının bir bölümü hizmet dışı kaldı, özellikle sabah saatlerinde trafikte sorun yaşandı.

Meteoroloji'nin ve Valiliğin dün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı, önceki gün akşam saatlerinde de yerel kuvvetli yağışların olduğu Ankara'da, birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Özellikle dün akşam kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitlerin suyla dolması veya suyla dolma ihtimali nedeniyle araç trafiği farklı güzehgahlara yönlendirildi.

Ankara'da bu sabah saatlerinde OSB-Törekent/Koru arasındaki metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasındaki bölüm, su baskını nedeniyle hizmet dışı kaldı. Sabah saatlerinde metroyu kullanmak için istasyona gelen yurttaşlar uyarı yazısıyla karşılaştı. Yolcular, Yenimahalle metro istasyonundan ringlerle Atatürk Kültür Merkezi durağına taşındı ve buradan yeniden metroyla devam etti. AKM'den diğer güzergahlara gitmek isteyen yurttaşlar, metro için ücret alınmadığını, bu uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin soruları üzerine yurttaşlar, "Allah razı olsun", "Bu olabilir, doğal bir şey", "Otobüsümüze bindik ve buraya ulaştık. Buradan da ücret alınmıyor. Herşey düzenli bir şekilde tamamlanmış", "Belediyeden Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metrodaki görevliler, hizmet dışı kalan hattın gün içinde açılmasının planlandığını belirtti.

AK PARTİ KONGRE MERKEZİNİ SU BASTI

Öte yandan, Söğütözü'ndeki AK Parti Kongre Merkezi de kuvvetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 Ocak ayında açılışını yaptığı kongre salonu, bu sabah görevliler tarafından temizlendi.