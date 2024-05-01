Ankara'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Zararlar Gideriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Zararlar Gideriliyor

Ankara\'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Zararlar Gideriliyor

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle yollar ve dükkanlarda zararlar meydana geldi. Ankara Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürerek zararları gidermeye çalışıyor. Sağanak sonrası temizlik çalışmaları da yapıldı. Ancak, meteorolojinin yoğun yağış uyarısı nedeniyle ekipler belirli noktalarda bekletiliyor.

01.05.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle zarar gören yollar ve dükkanlardaki çalışmalar sürüyor.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara, birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Sağanak sonrası sabah saatlerinde suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları yürütüldü.

Yenimahalle, Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde dün akşam çöken yol, Ankara Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Dün akşam, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü duyuran, 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin bugün için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle araçları ve personeli belirli noktalarda bekletiyor.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Ankara'da, yağış yeniden başladı.

Kaynak: AA

Ankara, Çevre, Hava Durumu, Trafik, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Zararlar Gideriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Zararlar Gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement