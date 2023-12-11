 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı

Ankara'da bir lokantada meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, saldırının sebebi olarak kız meselesi gösteriliyor.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı
11.12.2023 - 01:47,
Abone Ol

Ankara'da, lokantada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

YEMEK YERKEN ATEŞ ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3028 Cadde'deki içkili lokantaya gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, arkadaşlarıyla lokantada yemek yiyen K.A'ya ateş açtı. Ağır yaralanan K.A. yaşamını yitirirken, kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise açılan ateşle hafif şekilde yaralandı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Olay sonrası çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve K.A. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen 3 zanlıyı yakaladı. K.A'nın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: welcome to texsas Yanıtla 1 0

Çankaya, Ankara, Saldırı, Adli Tıp, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı - Son Dakika


09:27
'Parayla sınanıyorum' diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19
İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58
Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01
Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Son Dakika
09:27 "Parayla sınanıyorum" diyen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı
09:19 İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki! İsim vermeden Berat Albayrak'ı hedef aldı
08:58 Motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
08:51 Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da yaşlı kadına çarptı
08:24 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı
08:23 Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
08:01 Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti
07:23 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
07:14 Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü
05:22 Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 09:47:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement