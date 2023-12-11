Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi yaralandı

Ankara'da, lokantada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

YEMEK YERKEN ATEŞ ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3028 Cadde'deki içkili lokantaya gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, arkadaşlarıyla lokantada yemek yiyen K.A'ya ateş açtı. Ağır yaralanan K.A. yaşamını yitirirken, kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise açılan ateşle hafif şekilde yaralandı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Olay sonrası çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve K.A. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen 3 zanlıyı yakaladı. K.A'nın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.