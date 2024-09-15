Ankara'da Mevlit Kandili Kutlandı

Ankara'da Mevlit Kandili idrak edildi
ANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus'taki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi.
Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili nedeniyle Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde program düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, Hacı Bayram Veli türbesi önünde dua etti. Cami'nin dolmasıyla avluya serilen hasırlarda namaz kılan vatandaşlar, yatsı namazı sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.
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