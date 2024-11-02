Ankara\'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, otomobilin çarptığı yolcu minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.56'da Altındağ ilçesi Altınay Caddesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, şoförünün ismi öğrenilemeyen 06 J 1314 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki 5 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin yolcu minibüsüne çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.