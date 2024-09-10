ABB ve Tayvan'dan Depremzedelere Destek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Ankara'da konaklayan depremzedelere ve olası doğal afetlerde etkilenecek vatandaşlara destek vermek amacıyla mobil yemek tırlarının sayısının artırıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, olası doğal afetlerde etkilenecek vatandaşlara bulundukları bölgelerde destek vermek amacıyla mobil yemek tırlarının sayısı artırıldı.

Tayvan Türkiye Temsilciliği Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde temin edilen mobil tır, ikram araçları ve güneş enerji sistemleri, Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

ABB, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelere yönelik destek çalışmalarına devam ediyor.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'nun hibe desteği ve BelPa AŞ'nin katkılarıyla hizmete sunulan 2 tam kasa, 3 yarım kasa olmak üzere 5 mobil tır, 2 çorba ikram aracı ve 5 güneş enerji sistemi, Gazi Park'taki etkinlikte sergilendi.