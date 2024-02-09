Ankara'da motosiklet ile traktör çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da motosiklet ile traktör çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da motosiklet ile traktör çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

09.02.2024 17:33
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Bulvarı'ndan Gazi Mahallesi istikametine seyir halindeki Hasan Emre Macit'in (21) kullandığı 06 EAP 597 plakalı motosiklet, A.Ş. yönetimindeki 06 FLZ 57 plakalı traktörün kasasına arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Macit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktör sürücüsü A.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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