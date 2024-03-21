Ankara\'da Nevruz Bayramı\'nda Kar Yağışı

Başkentliler, Nevruz Bayramı'nda kara uyandı. Ankara'nın yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen, Bilkent, İncek, ve Yaşamkent gibi semtleri ile Keçiören'in yüksek bölgeleri karla beyaza bürünürken, soğuyan havayla montlar ve kabanlar da yeniden ortaya çıktı.
Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek bölgeleri karla kaplandı. Nevruz Bayramı'nın ilk günü olan 21 Mart'ta kara uyanan Başkentliler, baharın ortasında soğuyan hava nedeniyle kışlık giyeceklerini yeniden ortaya çıkardı. İlkbaharın ortasına doğru yağan kar parklarda, bahçelerde çiçeklenmeye başlayan ağaçların görüntüsüyle birlikte şehre ayrı bir güzellik kattı.
YAVRU KUĞULAR KAR GÖRDÜ
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 9 Mart'ta dünyaya gözlerini açan kuğular da deyim yerindeyse "ilk kar"ı gördü. Yavru kuğular, anneleriyle birlikte karınlarını doyururken görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olacak. Yarın da kar yağışı beklenen Ankara'da cumartesi günü çok bulutlu ve en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Pazar gününden itibaren hava sıcaklığı artmaya başlayacak.
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. DAP İdaresi, Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi ve 10 yıllık dönemde toplam 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Tarımsal mekanizasyona önem veren DAP İdaresi, tarımsal sulama ve üretim projelerine ağırlık vermektedir.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Esnemez köyünde bir ahır çöktü. Çöken ahırın altında kalan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.
Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı kararı onaylayarak, Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesine izin verdi. Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, kararın ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti ve teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
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