Ankara'da Nevruz Bayramı'nda Kar Yağışı - Son Dakika
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Ankara'da Nevruz Bayramı'nda Kar Yağışı

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Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerindeki semtler ile Keçiören'in yüksek bölgeleri Nevruz Bayramı'nda karla beyaza büründü. Soğuyan havayla birlikte montlar ve kabanlar da yeniden kullanılmaya başlandı. Yavru kuğular da Kuğulu Park'ta karın keyfini çıkardı. Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olacak ve yarın da kar yağışı bekleniyor.

21.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Başkentliler, Nevruz Bayramı'nda kara uyandı. Ankara'nın yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen, Bilkent, İncek, ve Yaşamkent gibi semtleri ile Keçiören'in yüksek bölgeleri karla beyaza bürünürken, soğuyan havayla montlar ve kabanlar da yeniden ortaya çıktı.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek bölgeleri karla kaplandı. Nevruz Bayramı'nın ilk günü olan 21 Mart'ta kara uyanan Başkentliler, baharın ortasında soğuyan hava nedeniyle kışlık giyeceklerini yeniden ortaya çıkardı. İlkbaharın ortasına doğru yağan kar parklarda, bahçelerde çiçeklenmeye başlayan ağaçların görüntüsüyle birlikte şehre ayrı bir güzellik kattı.

YAVRU KUĞULAR KAR GÖRDÜ

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 9 Mart'ta dünyaya gözlerini açan kuğular da deyim yerindeyse "ilk kar"ı gördü. Yavru kuğular,  anneleriyle birlikte karınlarını doyururken görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 1 derece olacak. Yarın da kar yağışı beklenen Ankara'da cumartesi günü çok bulutlu ve en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Pazar gününden itibaren hava sıcaklığı artmaya başlayacak.

Ankara\'da Nevruz Bayramı\'nda Kar Yağışı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Nevruz Bayramı'nda Kar Yağışı - Son Dakika

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