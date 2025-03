Ankara'da Nüfus ve Araç Sayısında Büyük Artış

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılından bu yana Ankara trafiğine yaklaşık 400 bin yeni araç katılırken, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 sonuçlarına göre Ankara'nın nüfusu bir önceki yıla göre 60 bin 567 kişi artarak 5 milyon 864 bin 49 oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce sağlanan içme suyu tüketim verilerine göre Ankara'da geçen yıl 722 bin 227 kişinin "haraketli nüfus" olarak şehirde yaşadığı ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılından bu yana Ankara trafiğine yaklaşık 400 bin yeni araç katıldı. 2022 yılında Ankara trafiğine kayıtlı 2 milyon 387 bin araç varken geçen süre zarfında bu rakam 2 milyon 783 bine ulaştı. Bu rakamlara özellikle kiralık olarak adlandırılan İstanbul veya başka illere kayıtlı plaka araçlar dahil değil.

Ankara'da artık her 2,1 kişiye bir motorlu taşıt, her 2,9 kişiye bir otomobil düşüyor. 2019'da bu oran her 4 kişiye bir otomobil şeklindeydi. Artan araç sayısı ve hareketli nüfusun Ankara trafiğini etkilediği gözler önüne serildi. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığının da artmasına sebep oluyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre Ankara'nın nüfusu bir önceki yıla göre 60 bin 567 kişi artarak 5 milyon 864 bin 49 oldu. Ancak, Ankara'nın "içme suyu tüketim verileri" dikkate alındığında başka bir tablo ortaya çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce sağlanan içme suyu tüketim verilerine göre 2023 yılından sonra başkentin su tüketimi yaklaşık yüzde 8, 2024'te ise yaklaşık yüzde 4,5 oranında arttı.

Sadece geçen yıl ortalama 325 milyon 302 bin 100 metreküp su tüketildi. Bu su tüketimi miktarı, "ortalama kişi başına günlük 146 litre" ile hesaplandığında, Ankara'da geçen yıl 722 bin 227 kişinin "haraketli nüfus" olarak şehirde yaşadığını ortaya koydu. Bu hareketli nüfus artışı ise Türkiye'deki şehirlerin 50'sinden daha fazla.