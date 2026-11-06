Mert Doğan Aydın'a çarpıp kaçan 2.24 promilli sürücü hakkındaki iddianame kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mert Doğan Aydın'a çarpıp kaçan 2.24 promilli sürücü hakkındaki iddianame kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mert Doğan Aydın\'a çarpıp kaçan 2.24 promilli sürücü hakkındaki iddianame kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Lösemiyi yendikten sonra LÖSEV gönüllüsü olan 23 yaşındaki ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın, 26 Ağustos'ta Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından kaçan, 2.24 promil alkollü çıkan ve tutuklanan sürücü Ali Öztürk hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti; savcılık bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını istedi.

ANKARA'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'a (23) otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Öztürk hakkında, dava açıldı. İddianamede, kaza sırasında 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü için bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması talep edildi.

MAÇ İZLEMEYE GİDERKEN ÇARPILDI

26 Ağustos'ta meydana gelen kazada, ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mert Doğan Aydın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izlemek üzere kafeye gitmek için yolun karşısına geçerken, Ali Öztürk yönetimindeki otomobil çarptı. Kazadan 3 yıl önce 2 yıl süren tedaviyle lösemiyi yenen ve LÖSEV gönüllüsü olarak farkındalık çalışmalarında yer alan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü Ali Öztürk, polis tarafından yakalandı. 2.24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE KAMERA KAYDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Sürücü Ali Öztürk hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntü inceleme tutanağına yer verildi. Tutanakta aracın hızla kamera açısına girdiği, çarptığı kişinin araçla birlikte sürüklenerek savrulduğu ve park halindeki beyaz renkli otomobilin ön kısmına çarparak yerde hareketsiz kaldığı belirtildi. Ölü muayene tutanağında ise Mert Doğan Aydın'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa, yüz, kaburga ve ekstremite kırıkları, beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

BİLİNÇLİ TAKSİR VE KAÇMA SUÇLAMASI

Sürücünün kaza sırasında 2.24 promil alkollü olduğu, bu nedenle bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması istendi. Ayrıca kaza yerinden ayrılması nedeniyle de Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda zabıtanın izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir' hükmünün uygulanması talep edildi.

Kaynak: DHA
Ortadoğu Teknik ÜniversitesiDoğan AydınAli ÖztürkFenerbahçeMert Doğan3. SayfaAğustosAnkaraGüncelLösemiAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:10:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Mert Doğan Aydın'a çarpıp kaçan 2.24 promilli sürücü hakkındaki iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android