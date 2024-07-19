Ankara'da Öldürülen Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş: Yargı Üzerindeki Siyasi Baskı Kaldırılmalı - Son Dakika
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Ankara'da Öldürülen Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş: Yargı Üzerindeki Siyasi Baskı Kaldırılmalı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin adaletli ve aydınlık yarınları için yargının üzerindeki siyasi baskının kaldırılması ve suça karışanların adil bir şekilde yargılanması gerektiğini söyledi. Ateş, dosyanın alelacele kapatılmaya çalışıldığını ve siyasi uzantılarla mücadele ettiklerini ifade etti. Ayrıca, avukatı ve Sinan Ateş'in annesi ve ablası da adaletin sağlanması ve gerçek azmettiricilerin bulunması çağrısında bulundu.

19.07.2024 11:15
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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin adaletli ve aydınlık yarınları için yargının üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı ve böylelikle bu suça karışan her kim varsa adil bir şekilde yargılanıp kanunların öngördüğü cezayı almalıdır." dedi.

Sinan Ateş'in annesi, ablası, eşi Ayşe Ateş avukatı, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ayşe Ateş, dosyanın alelacele kapatılmaya çalışıldığını belirterek, "Onca delile rağmen siyasi uzantılarla aradaki bağı koparmak için mücadele veren bir yargı süreciyle karşı karşıyayız." dedi.

Tutuklulara 19 ay boyunca verdikleri hiçbir beyanla uyuşmayan ortak bir ifade ezberletildiğini savunan Ayşe Ateş, medya dahil olmak üzere bütün imkanları kullanan karanlık bir güce karşı savaştıklarını söyledi.

Ateş, şöyle devam etti:

"Bu siyasi cinayet bütün karanlık yönleriyle aydınlatılmazsa Türkiye daha büyük bir karanlığa doğru sürüklenecek. Buradan alınan cesaret yeni siyasi cinayetlerin kapısını aralanacak, Türk milletinin yeni Ayşe Ateşleri olacak. Dün dövdürülerek susturulan gazeteciler yarın öldürülecek. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız yeni eylem planlarını sosyal medyadan çoktan duyurdular. Bu siyasi cinayeti dile getiren 'gazetecileri, siyasetçileri hedef tahtasına koyup helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız' tehditlerini bol keseden savurmaya başladılar."

Milletvekillerine, "bir meclis araştırma komisyonu kurulması" çağrısında bulunan Ateş, "Türkiye'nin adaletli ve aydınlık yarınları için yargının üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı ve böylelikle bu suça karışan her kim varsa adil bir şekilde yargılanıp kanunların öngördüğü cezayı almalıdır." diye konuştu.

Ayşe Ateş'in avukatı

Ayşe Ateş'in avukatı Şeyda Şahin hukuki süreci anlatarak, "Ne yazık ki daha önceki duruşmada yaklaşık 14 gün önce sizlere açıkladığımız delillerimizin, taleplerimizin hiçbiri değerlendirilmedi. Bu cinayet 19 gün içerisinde karara bağlanmaya çalışılmakta." dedi.

Türkiye'de basit yaralama olaylarında mahkemenin senelerce sürebildiğini söyleyen Şahin, "Ne yazık ki bu suikasti örtbas etmek isteyen bir yargıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş de şöyle konuştu:

"Bu mahkemeden memnun değilim. Katiller dışarıda. Sadece göstermelik tiyatro yapılıyor. Benim iki yavrumu yetim bıraktılar. Ben istiyorum ki kim azmettirdiyse o gelsin. Bana bir sebep söylesinler. Bir ekmek çalan yedi yıl yatıyor. Mahalle kavgasının davası bir sene sürüyor. Benim oğlumu yıllarca, iki sene boyunca takip ettiler. Bu kadar kısa zamanda bu mahkeme biter mi? Yok mu kanun? Kanun var da bize mi yok? Hala benim yavrularımı tehdit edip hala benim gelinime, kızıma tehdit savuruyorlar."

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise 19 aylık sürecin sonucunu 19 günde gördüklerini belirterek, "Hakimin karara bağlaması 2 dakika sürdü. Bizler içeridekileri değil, gerçek azmettiricileri istiyoruz. Biz bunların isimlerini verdik" dedi.

Kardeşinin 19 aydır toprağın altında yattığını belirten Ateş, "Bunun hesabını verecek olanlar, devletin içinde olanlar bunun cevabını, bunun hesabını er ya da geç verecekler. Biz de kimseyle helalleşmiyoruz. Hakkımızı da kimseye helal etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Öldürülen Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş: Yargı Üzerindeki Siyasi Baskı Kaldırılmalı - Son Dakika

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