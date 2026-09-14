Ankara'da polisten kaçarken araçlara çarpan sürücü tutuklandı, 290 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ankara'da polisten kaçarken araçlara çarpan sürücü tutuklandı, 290 bin lira ceza kesildi

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Ankara'da motosikletli polis timlerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında defalarca polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Yakalanan ve evinde av tüfeği ele geçirilen şüpheli tutuklanırken, sürücü belgesine 4 ay el konuldu ve 290 bin lira para cezası uygulandı.

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında polis araçlarına çarpan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polis timleri düzenledikleri asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında defalarca polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etti.

Kovalamacanın ardından otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün kimliğine ulaşıldı.

Yakalanan şüphelinin kullandığı araç 120 gün süreyle otoparka çekildi. Şüphelinin sürücü belgesine 4 ay el konularak, 290 bin lira para cezası uygulandı.

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da polisten kaçarken araçlara çarpan sürücü tutuklandı, 290 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da polisten kaçarken araçlara çarpan sürücü tutuklandı, 290 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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