Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi Projesi Tamamlanıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar ilçesine giriş-çıkışlarda yaşanan trafik problemini çözmek için Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi projesini tamamlamaya yaklaşıyor. Proje kapsamında Esenboğa Havalimanı-Şehir Merkezi istikameti 25 Ağustos'ta trafiğe açılacak.

22.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:20
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(ANKARA) - Özal Bulvarı'ndan Pursaklar'a giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini çözmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi" projesinde sona yaklaştı. Yüzde 98'i tamamlanan projede, Esenboğa Havalimanı-Şehir Merkezi istikameti 25 Ağustos akşamı trafiğe açılacak. Diğer tüm ilçe giriş-çıkış bağlantı yollarının ise 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların hızla sürdürüldüğü, Protokol Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını giderecek Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi projesinde sona yaklaşılıyor.

Protokol Yolu üzerinde yer alan Özal Bulvarı'nda inşa edilen Pursaklar Alt Geçidi, ilçeye yeni bir giriş-çıkış noktası sağlayacak. 700 metre uzunluğunda ve 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçidin üzerine yapılan kavşakla, Beylerbeyi-Emek Caddesi kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu oluşturularak, Pursaklar'a gelen ve ilçeden giden araçlar için Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak. Esenboğa Havalimanı-Şehir Merkezi istikameti 25 Ağustos akşamı trafiğe açılacak, diğer tüm ilçe giriş-çıkış bağlantı yollarının ise 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

Projenin mevcut durumu hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Yapım Kontrolörü Ufuk Yıldız, "Şu anda köprümüzün imalatının yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Projemiz kapsamında alt geçitte ve yan yollarda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Pursaklar ilçesiyle Karacaören Mahallesi'ni birbirine bağlamış olacağız. Aynı zamanda Pursaklar ilçesine ikinci bir alternatif kavşak oluşturduğumuz için ilçenin trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzen ve güvenliğini de temin etmiş olacağız" dedi.

Ankara\'da Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi Projesi Tamamlanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş-Çıkış Bulvarı ve Alt Geçidi Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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