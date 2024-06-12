Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi İnşaatı Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini çözmek için Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi'nde çalışmalara devam ediyor.

12.06.2024 11:53
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(ANKARA) - Esenboğa Havalimanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik probleminin çözümü için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi"nde çalışmalara devam ediyor. İnşaat çalışmaları devam eden alt geçit; 700 metre uzunluğunda, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kronikleşmiş trafik sorunlarını çözmek için adım atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Esenboğa Havalimanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını çözüme kavuşturacak "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi"nde yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzde 42'si tamamlandı

Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) ile 1566. Cadde kesişiminde, 7 gün 24 saat aralıksız gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yüzde 42 oranında ilerleme sağlandı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli bütün trafik düzenlemeleri yapıldığı ve güvenlik önlemleri alındığı bölgede, uyarıcı trafik işaret ve levhaları ile de alternatif güzergahlar belirlendi. Alt geçidin üzerinde planlanan kavşak ile Pursaklar ilçesi cephesinde Emek Caddesi ile Elfidan Sokak kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu yapılarak ilçeye gelen ve ilçeden giden araçlar için Havaalanı Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak.

Alt geçit 700 metre uzunluğunda olacak

Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak Pursaklar Alternatif Giriş Alt Geçidi, 3 gidiş-3 geliş, toplam 6 şeritli ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak. Ağustos ayında tamamlanması planlanan projeyle, bölge trafiği nefes alırken sürücüler daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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