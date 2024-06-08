Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanaktan en çok Sincan etkilendi - Son Dakika
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanaktan en çok Sincan etkilendi

Ankara\'da öğle saatlerinde başlayan sağanaktan en çok Sincan etkilendi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağıştan en çok Sincan ilçesi etkilendi. İlçede metrekareye 38,34 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerde ise yağış miktarları farklılık gösterdi. Yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam edeceği ve yarından itibaren yağış beklenmediği öğrenildi. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

08.06.2024 18:05
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanaktan en çok Sincan etkilendi. İlçede metrekareye 38,34 kilogram yağış düştü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanaktan birçok ilçe olumsuz etkilendi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla 6 saatte Ankara'da metrekare başına en fazla yağış, 38,34 kilogramla Sincan ilçesinde düştü.

Başkentin diğer ilçelerinde metrekare başına yağış miktarları şöyle:

"Bala Sofular kırsal mahallesi 23,95 kilogram, Güdül 21,6 kilogram, Kızılcahamam Yıldırım Orman Sahası 19,74 kilogram, Keçiören Bağlum 19,7 kilogram, Haymana 15,2 kilogram, Keçiören 9. Bölge 15,17 kilogram, Keçiören ilçe merkezi 14,79 kilogram, Altındağ- Gençlik Parkı 14,53 kilogram, Etimesgut 11,81 kilogram, Gölbaşı Ahiboz kırsal mahallesi 11,43 kilogram, Yenimahalle 9,42 kilogram, Haymana Yenice beldesi 8,8 kilogram, Devecipınar kırsal mahallesi 7,07 kilogram, Gölbaşı Yağlıpınar kırsal mahallesi 6,95 kilogram, Çamlıdere- Orman İşletme Müdürlüğü 6 kilogram, Kızılcahamam 4,18 kilogram, Ayaş ilçesi 3,4 kilogram, Polatlı 2,6 kilogram, Çankaya TBMM 2,5 kilogram, Pursaklar 2,24 kilogram, Kızılcahamam Güven beldesi 1,75 kilogram, Sincan Temelli 0,92 kilogram."

Kent genelinde yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam edeceği ve yarından itibaren yağış beklenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Ankara'da salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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