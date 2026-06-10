ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Öte yandan yağış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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