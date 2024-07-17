Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.