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Ankara'da şehitler için lokma dağıtıldı - Son Dakika
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Ankara'da şehitler için lokma dağıtıldı

Başkentte düzenlenen anma etkinliğinde şehitler için çorba ve lokma ikram edildi. Şehitlerin fotoğrafları asılarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Etkinliğe özel harekat polisleri, emniyet teşkilatı mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Mustafa Yiğitalp'in kardeşi, etkinliğin şehitlerin unutulmaması için düzenlendiğini belirtti ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ankara\'da şehitler için lokma dağıtıldı
05.01.2024 - 15:24,
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Şehitler, başkentte düzenlenen etkinlikle anıldı.

Aydınlıkevler'deki anma etkinliğinde katılımcılara, çorba ve lokma ikram edildi.

Etkinliğin yapıldığı caddeye, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin fotoğrafları asıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve şehitler için duaların edildiği anma etkinliğine, özel harekat polisleri, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da PKK'lıların 2016'da bomba yüklü araçla, polis servis midibüsüne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Yiğitalp'in kardeşi Mehmet Yiğitalp, etkinliğin şehitlerin unutulmaması için düzenlendiğini söyledi.

Yiğitalp, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA
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Aralık, Irak, Saldırı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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