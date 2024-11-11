Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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ANKARA'da iki grup arasında 'neden baktın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurularak yaralanan S.T.Ç. ve H.M.Ö. hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda akşam saatlerinde meydana geldi. S.T.Ç ve H.M.Ö. otomobillerine benzin aldıkları sırada orada bulunan E.K, A.K ve H.B.Ç. arasında 'neden bakıyorsun' sözü üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer gruptaki iki kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği S.T.Ç ve H.M.Ö. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.T.Ç ve H.M.Ö.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Silahlı kavganın ardından kaçan şüpheliler E.K, A.K ve H.B.Ç., suç aleti silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.