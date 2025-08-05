Ankara\'da Silahlı Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir kişinin bacağından vurulduğu silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Şehit İdris Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Y.C. ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin geldiği sırada Y.C., üzerinde bulunan tabanca ile M.T.'yi sol bacağında vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Y.C., olayda kullandığı tabanca ile gözaltına alındı. M.T., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.C., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.