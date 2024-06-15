Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm ve Yaralama: Şüpheli Niğde'de Yakalandı

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Ankara'daki bir parkta silahla bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralamasının ardından kaçan şüpheli, Niğde'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.B.Y. (24), saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki bir parkta V.K. (23) ve M.E K'ye (21) silahla ateş etmesinin ardından araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.K. hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'yle aracın Niğde otobanına giriş yaptığını belirledi.

Şüpheli, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince otoban üzerinde yakalandı.