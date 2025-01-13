Ankara\'da Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı Düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi iş birliğinde "Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı" düzenlendi. Genç Akademi Ulus'ta gerçekleşen toplantıda; Başkent özelinde spor politikalarının mevcut durumu ve geliştirme dinamikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Spor Meclisi iş birliğinde "Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı" düzenlendi. Genç Akademi Ulus'ta düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, AKK Spor Meclisi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyokent TGB Projesi Koordinatörü Erdal Akdeve ve akademisyenler katıldı. Başkent'te sporun geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca Kent Politikası ve Spor Politikaları Eşleştirilmesi, Spor Kulüpleri ve Belediye imkanları ve Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama konuları ele alındı.

Ankara'da sporu teşvik etmek ve alt yapıyı geliştirmek için düzenlenen toplantıya katılanlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Serkan Yorgancılar (Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı): "Büyük bir spor şurası yapmayı ardından da Ankara'da sporu teşvik etmeyi, altyapıyı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda; bugün sivil toplum örgütlerinden, spor camiasından ve Ankara Kent Konseyi'nden geniş bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz."

Abdullah Çakmar (ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü): "Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi öncülüğünde spor çalıştayı yapıyoruz. Bunun hem Ankara'mıza hem de Türk sporuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. ASKİ Spor, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ABB FOMGET ve Amatör Spor Kulüpleri burada. Onlarla beraber bugünkü çalıştayı verimli geçirip önümüzdeki yıllarda 2028 ve 2032 olimpiyatlarında buradan güzel kararlar alarak, inşallah başarılı sporcular çıkacağını düşünüyorum. İnşallah burada koordineli bir şekilde çalışıp öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyemize sonra ülkemize buradan büyük hizmetler vermek istiyoruz."

Osman Nuri Okumuş (Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri): "Federasyonumuza bağlı 387 tane spor kulübümüz var. Bu kulüplerimizde Ankara'daki en ücra köşedeki gençlerimizin spor yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün gerçekleşen bu çalışma bundan sonra yapılacak olan çalışmaların alt yapısını oluşturmuş olacak. Ankara'daki spor envanteri, amatör sporcuların amatör kulüplerin bunlardan faydalanması, değerlendirilmesi ve Ankara'da bundan sonra yapılacak olan çalışmaların bir planlamasını yapmaya çalışacağız. Ümit ediyorum ki çok kaliteli ve düzgün bir çalışma olur, alt yapısı oluşur. Üniversitelerimiz var, belediyemizin çok değerli daire başkanları ve çalışanları var, sivil toplum kuruluşları var iyi bir çalışma olmasını temenni ediyorum."

Şule Çınar (Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi): "Bugün, ileriye yönelik olarak Ankara'da yapılacak olan sportif faaliyetlerin daha nasıl geliştirilebilir, daha iyi noktalara nasıl getirilebilir gibi konuları konuşmak için toplandık. İyi bir çalışma olacağını düşünüyorum."