Ankara\'da Sporda Şiddeti Önlemek İçin Program Düzenlendi

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporda şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Sporda Saldırganlık, Şiddet ve Çözüm Önerileri" programı düzenledi. Programda konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerini dile getirerek "Sporun da başkenti Ankara olsun. Fair Play'in de başkenti Ankara olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, spor alanında artan saldırganlık ve şiddet olaylarına dikkat çekmek için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile etkinlik yaptı. Programa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi Genel Sekreteri Metin Bostanoğlu ile amatör spor kulüplerine bağlı çok sayıda temsilci ve sporcu katıldı.

"Futbol dışındaki kulüplerimize her yıl düzenli olarak yardımlarımız devam edecek"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, sporun toplumdaki önemine ve gençler için sağladığı katkıları vurguladı:

"Sporcularımıza, gençlerimize, hayatını sporla geçirmeye çalışan sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için buradayız. Bugünkü ana konumuz, sporda saldırganlık, şiddet ve çözüm önerileri. Bu toplantıyı, çok kıymetli bir zamanda, çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı'mız Murat Kandazoğlu ve ekibine, farkındalığı yaratmak adına düzenledikleri bu toplantı için teşekkür ediyorum. Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, sporda saldırganlık ve şiddetin önüne geçmek için farklı konularda destek vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Amatör Spor Kulüpleri, Mansur Başkan'ımızın spora verdiği en önemli desteklerden biri. Halı sahalarımızı kulüplerimizin kullanımına açtık. Bu sistemi daha da büyüteceğiz. Futbol dışındaki kulüplerimize her yıl düzenli olarak yardımlarımız devam edecek. Bu yıl imkanlardahilinde rakamları biraz daha artıracağız. Yıl içerisinde çeşitli toplantılar yapıp, sporun her branşı için neler yapabileceğimizi, bizlerin imkanları sizlerin taleplerini birleştirerek elimizden geldiği ölçüde artırmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz, planlıyoruz. Sporun ülkemizin hem ekonomisine hem sosyokültürel yaşamına hem de gençliğin gelişimine nasıl katkı sağladığını biliyoruz. Şimdiden bütün sporcu adaylarına, sporculara başarılar diliyorum. Hepinize Başkanımız Mansur Yavaş'ın selamını iletiyorum. Bundan sonra da kapımız sizlere sonuna kadar açık."

(TÜFAD) Ankara Şubesi Genel Sekreteri Metin Bostanoğlu da şiddetin önüne geçilmesi için eğitimin önemine vurgulayarak "Önce insan kendini eğitecek. Arkadaşına, rakibine, kardeşine, komşusuna saygı duymayı bilecek. Bizdeki saygı da kalktı gitti artık. Biz bunlara sahip olan bir ülkeydik. Biz örf ve adetlerimize sahip bir ülkeyiz. Onun için de sizlerden ricam, lütfen iletişimi iyi kuralım, birbirimize saygı duyalım, sevgi gösterelim ve bu şiddetin önüne geçelim. 'Ben şampiyon olmasam seneye olurum ya' bunları düşünerek birbirimize hoşgörüyle, saygıyla davranarak bu işi önlemeye çalışalım" diye konuştu.

"Fair Play'in de başkenti Ankara olsun"

ASKF Başkanı Murat Kandazoğlu konuşmasında sporda sağduyunun ve Fair Play anlayışının önemine dikkati çekti:

"Önemli bir gündem maddesine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında halı sahaların kulüplerimize tahsisi gibi pek çok konuda kulüplerimize, sporcularımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 12 halı sahada takımlarımız antrenman yapmaya başladı. Bu sayının artması için de çalışmalarımız var. Nakdi yardım ve ulaşım desteği gibi konularda da belediyeyle bir dizi çalışmamız var. Burada hepimize düşen önemli bir görev var. Farklı şekilde anılmalıyız, sporda örnek davranışlar sergileyerek güzel mesajlar vermeliyiz. Saha içinde sergilediğimiz tutumlarımızla hem kamuoyuna hem de spor camiasına örnek olmalıyız. Bu noktada sıkıntılar, problemler yaşıyoruz. Bugün bu toplantıyı düzenleyerek bu konulara dikkat çekmek istedik. Sporcu arkadaşlarım lütfen sağduyuyu asla elden bırakmayalım. Yapılacak bir kavga veya tartışma, görüntüleri izliyorsunuz hiç hoş değil. Biz hep şunu söylüyoruz: 'Sporun da başkenti Ankara olsun. Fair Play'in de başkenti Ankara olsun. Bunu yapalım, örnek olalım. Bu örnek olan görüntüleri de sosyal medyada servis edelim."